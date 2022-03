Gute Aussichten für das Wetter am Wochenende in BW: Der Frühling ist da

Positive Nachrichten für alle Menschen, die die kalte Jahreszeit gründlich satt haben: Am Wochenende soll es in Baden-Württemberg warm und sonnig werden. Doch es kommt noch besser.

Die Vögel zwitschern schon am frühen Morgen, Krokusse strecken ihre Köpfe aus den Wiesen und die Sonne wärmt angenehm das Gesicht. Nach einem langen und bedrückenden Corona-Winter ist der Frühling nun endlich da. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) steht Baden-Württemberg ein sonniges Wochenende mit bis zu 15 Grad Celsius bevor. Doch es kommt noch besser: Im Laufe der Woche dürfte die 20-Grad-Marke im Land geknackt werden.

Milde Temperaturen und reichlich Sonne

"Es wird gutes Wetter für einen Sonntagsspaziergang", sagte ein Meterologe des DWD mit Blick auf das bevorstehende Wochenende. Während es im Bergland mit rund zehn Grad noch eher frisch bleibt, wird es in weiten Teilen Baden-Württembergs deutlich milder. Dabei scheint fast überall die Sonne und es bleibt trocken. Einzig im Westen dürfte es einige Wolken geben.

Dafür wird es im Laufe der Woche noch sonniger - und wärmer. Laut DWD könnten zur Mitte der Woche in manchen Teilen des Landes durchaus 20 Grad Celsius erreicht werden.

Der Frühling kommt, und damit wohl bald auch wieder Schmetterlinge. SWR Eva Laun

Bereits am Wochenende dürfte das gute Wetter zahlreiche Menschen ins Freie locken, um die Sonne zu genießen oder das Erwachen der Natur zu bestaunen. In Bad Teinach-Zavelstein (Kreis Calw) beginnt in diesen Tagen beispielsweise die Hauptblüte für rund 1,5 Millionen Krokusse.

Karlsruher Zoo wieder geöffnet

Da auch die nächtlichen Temperaturen langsam in den Plus-Bereich steigen, könnten zahlreiche Hobbygärtner die ersten Arbeiten in ihren Gärten beginnen. Wen es eher in Zoos oder Parks zieht, den dürfte es freuen, dass nun auch weitere Ausflugsziele öffnen, wie beispielsweise der Affenberg in Salem an diesem Samstag.

Auch der Zoo Karlsruhe, der nach Schließung wegen eines Vogelgrippe-Ausbruchs erst am vergangenen Montag wieder für Besucher öffnete, berichtete von großem Andrang. "Es ist sehr voll", sagte eine Sprecherin.

In Stuttgart waren am Samstagvormittag nach Worten eines Polizeisprechers bei knallblauem Himmel viele Menschen im Schlosspark unterwegs oder zum Shoppen auf der Königstraße. Und weil es in den meisten Teilen des Landes trocken bleiben soll, könnte auch das traditionelle "Angrillen" eingeläutet werden - damit die Freunde von Steak, Grillkäse und Co. ihre ganz persönliche Leidenszeit endlich beenden können.