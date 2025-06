Gourmet-Fans in Baden-Württemberg können sich freuen: Zwei bekannte Spitzenrestaurants sind im "Guide Michelin" wieder vorn dabei. Außerdem gibt es drei Neulinge am Sterne-Himmel.

Es ist die höchste Auszeichnung in der Gastronomie - ein Stern im "Guide Michelin". In der neuen Ausgabe des Restaurantführers werden, wie schon im Vorjahr, 73 Gourmettempel in Baden-Württemberg aufgelistet. Die Verleihung der begehrten Michelin-Sterne fand am Dienstagabend in Frankfurt statt.

Drei Restaurants in BW erstmals mit Michelin-Stern

Drei Gasthäuser in Baden-Württemberg können sich über einen neuen Stern freuen: der "Kaisersaal" im Hotel Kaiserhof in Ravensburg, das "Raro im Mühlenhof" in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) bei Heidelberg und das "Hawara" in Freiburg. Letzteres erhält auch noch den grünen Stern. Dieser soll laut Michelin eine besonders nachhaltige Küche hervorheben. Gekocht wird beispielsweise mit saisonalen und regionalen Zutaten sowie Fleisch aus artgerechter Tierhaltung.

Zwei Top-Adressen weiter im Nordschwarzwald

In Baiersbronn im Kreis Freudenstadt bleibt die Sterne-Dichte besonders hoch. Das "Restaurant Bareiss" und die "Schwarzwaldstube" verteidigen dort wieder einmal ihre drei Sterne. Mit dem "1789" und dem "Schlossberg" dürfen zwei weitere Restaurants in der 15.000-Einwohner-Stadt jeweils einen Stern führen. Lange Zeit war Baiersbronn die bundesweit einzige Stadt mit zwei Drei-Sterne-Restaurants. Jetzt haben auch München und Hamburg zwei Drei-Sterne-Lokale.

Das sind die Restaurants mit mehreren Sternen in Baden-Württemberg:

Drei Michelin-Sterne:

"Restaurant Bareiss" und "Schwarzwaldstube" in Baiersbronn

Zwei Michelin-Sterne:

"Ösch Noir" in Donaueschingen, "sein" in Karlsruhe, "Ophelia" in Konstanz, "Opus V" in Mannheim, "Le Pavillon" in Bad Peterstal-Griesbach, "ammolite - The Lighthouse Restaurant", "Speisemeisterei" in Stuttgart, "Hirschen" in Sulzburg, "Le Cerf" in Zweiflingen

Förderpreis für Küchenchef von "Restaurant Bareiss"

Außerdem geht noch ein besonderer Preis nach Baden-Württemberg, genauer gesagt in das "Restaurant Bareiss": Für sein Engagement um den Nachwuchs am Herd wurde Küchenchef Claus-Peter Lumpp als "Mentor Chef" ausgezeichnet. Ihm sei es zu verdanken, dass das Haus das 18. Jahr in Folge mit drei Sternen ausgezeichnet werde, teilte Michelin mit. Lumpp habe mit seinem reichen Erfahrungsschatz und Know-how das Talent zahlreicher Köche gefördert.

Landeshauptstadt bleibt Spitzenreiter - Freiburg holt auf

In Stuttgart sammeln sich weiter die meisten Sterne-Restaurants in einer Stadt in Baden-Württemberg. Die "Speisemeisterei" behält ihre zwei Sterne. "Fünf", "Délice", "Der Zauberlehrling", "Hegel Eins", "Hupperts", "Wielandshöhe" und "ZUR WEINSTEIGE" haben jeweils einen Stern.

Doch auch Freiburg mausert sich zu einem Standort für Feinschmecker. Dort gibt es nun fünf Sterne-Restaurants: "Colombi Restaurant Zirbelstube", "Eichhalde", "Jacobi", "Zur Wolfshöhle" und seit neuestem das "Hawara" - das als Pop-up-Restuarant gestartet ist und inzwischen eine feste Adresse hat.

In Baden-Baden gibt es mit "Le Jardin de France im Stahlbad" und "Maltes hidden kitchen" nach wie vor zwei Sterne-Restaurants, ebenso wie in Schwäbisch Hall - dort führen "Eisenbahn" und "Rebers Pflug" je einen Stern. Auch in Ulm können Feinschmecker zwischen zwei Sterne-Restaurants wählen: dem "bi:braud" und dem "Seestern". Mannheim hat neben dem Zwei-Sterne-Restaurant "Opus V" noch das "Dobler's", das einen Michelin-Stern hat, im Angebot für Spitzengastronomie. Auch in Karlsruhe gibt es neben dem Zwei-Sterne-Tempel "Ophelia" noch das Ein-Sterne-Restaurant "TAWA YAMA FINE". Ebenso in Donaueschingen - dort hat das "Ösch Noir" zwei Sterne, "die burg" einen.

Guide Michelin: So wird getestet Die Sterne des Guide Michelin gehören zur wichtigsten Auszeichnung für Spitzenköchinnen und -köche weltweit. Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen. Hierzulande sind etwa zwei Dutzend Experten regelmäßig im Einsatz - sie testen stets anonym und immer mehrfach die Lokale. Der Guide Michelin erscheint in rund 40 Ländern, neben Europa auch in den USA und Asien. Hinter dem Restaurantführer steht der gleichnamige französische Reifenhersteller.

Restaurant "Mühle" verliert einen Michelin-Stern

Nicht überall dürften die Champagner-Korken angesichts der Neuauflage des Restaurantführers knallen. So haben die Inspektoren dem bisherigen Zwei-Sterne-Restaurant "Mühle" am Schluchsee im Hochschwarzwald einen Stern aberkannt. Zu den Gründen wollte sich Michelin auf Anfrage nicht äußern. Erst im Frühjahr 2023 hatten die Inspektoren dem Restaurant mit "französisch-moderner" Küche zwei Sterne verliehen.

Nicht mehr gelistet wird das ehemalige Zwei-Sterne-Restaurant "SEO Küchenhandwerk" in Langenargen (Bodenseekreis). Es wurde Medienberichten zufolge im vergangenen Jahr geschlossen. Ebenfalls geschlossen wurde das "Ritzi Gourmet" in Stuttgart - es war mit einem Stern ausgezeichnet. Auch das "MARKOS" in Weingarten (Kreis Ravensburg) hatte im vergangenen Jahr noch einen Stern, in diesem Jahr keinen mehr. Medienberichten zufolge hatte Spitzenkoch Marco Akuzun das Restaurant im vergangenen Jahr verlassen.