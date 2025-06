Güterzug in Singen entgleist

Weitreichende Folgen hat der Güterzugunfall in Singen am Bodensee: denn auch am Mittwoch, am Tag danach gibt es erhebliche Behinderungen im Bahnverkehr. Weit über Singen hinaus. Im Fernverkehr von Karlsruhe oder Stuttgart zum Bodensee gibt es zum Beispiel Zugausfälle. Viele Reisende und Pendler sind betroffen.