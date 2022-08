per Mail teilen

Bei einem Pressetermin am Montag kritisiert der Branchenverband der Güterbahnen, dass die Deutsche Bahn erst Schadenersatz für die Transporteure zahlen will, wenn die Schadensursache feststeht. Bis heute sei noch kein Unternehmen im Zusammenhang mit der Tunnelhavarie in Rastatt von vor fünf Jahren entschädigt.