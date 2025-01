per Mail teilen

Die Wohnraumsituation in Wendlingen am Neckar (Kreis Esslingen) ist angespannt. Dabei spielen auch fehlende Bauflächen eine Rolle. Durch die Grundsteuer C sollen Grundstücke nun als Wertanlage und Spekulationsobjekte unattraktiv werden - zum Nachteil von Eigentümerinnen und Eigentümern, die sich das Bauen momentan nicht leisten können. Die Steuererhöhung könnte jedoch auch Verfassungsklagen mit sich bringen.