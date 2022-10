per Mail teilen

In Kirchentellinsfurt (Kreis Tübingen) wurde am Dienstag der Grundstein für eine neue Fabrik für Batteriezellen gelegt. Bauherrin ist die Cellforce Group, die größtenteils zu Porsche gehört. Nach Fertigstellung sollen in der Fabrik 200 Arbeitsplätze entstehen. Produziert werden sollen Hochleistungsbatterien für zirka 1.000 Elektrofahrzeuge im Jahr.