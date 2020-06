Kitas und Grundschulen öffnen ab Montag wieder vollständig. Mit einer Betreuung oder Unterricht wie vor dem Coronavirus können Eltern und Kinder aber nicht rechnen.

Der Unterricht an den Grundschulen in Baden-Württemberg beginnt für die Klassen zeitversetzt. Unterrichtsschwerpunkte sollen Deutsch, Mathematik und Sachkunde sein, Sport und Musik gibt es in diesem Schuljahr nicht mehr. Die Schulpflicht ist weiterhin aufgehoben. Kinder, die etwa aus gesundheitlichen Gründen nicht in die Schule kommen möchten, können weiter zu Hause unterrichtet werden. Abstandsregeln für Schüler gibt es nicht, Lehrerinnen und Lehrer sollen den Abstand von 1,5 Metern aber untereinander einhalten. Zudem sollen sich die einzelnen Klassen nicht begegnen.

Während der Schulschließungen in Baden-Württemberg hatten viele Eltern von Grundschülern darauf gedrängt, dass es wieder den normalen Regelunterricht gibt. Seit Montag ist das nun der Fall und so lief der Tag in der Mörikeschule in Backnang bei Stuttgart.

Versetzter Beginn in Kitas

Auch die Kitas kehren ab Montag in den Regelbetrieb zurück, ebenfalls mit Einschränkungen. So sollen die Betreuungsgruppen weiterhin getrennt bleiben und außerdem zeitversetzt beginnen. Auch Essenszeiten und Aufenthalte im Freien sollen versetzt geregelt werden, sodass sich Kinder aus verschiedenen Gruppen nicht begegnen können. Die Corona-Notbetreuung entfällt ab Montag.

Bildungsgewerkschaft fordert mehr Geld für Reinigung

Die Bildungsgewerkschaft GEW rechnet trotz Regelbetrieb weiterhin mit vielen Einschränkungen. Es fehlten geeignete Räume, so ein Sprecher der GEW - und in Coronazeiten habe sich der Personalmangel verschärft. Viele Erzieher und Lehrer würden langfristig fehlen, da sie zu Corona-Risikogruppen gehören. Die Gewerkschaft fordert außerdem, dass die Schulträger mehr Reinigungskräfte einstellen, um Flächen und Türklinken wie vorgeschrieben zu desinfizieren.

Regelbetrieb an allen Schulen nach Sommerferien geplant

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat auch für alle anderen Schulformen nach den Sommerferien die Rückkehr in den Regelbetrieb angekündigt. Man bräuchte wieder so viel Normalität wie möglich, sagte Eisenmann Mitte Juni dem SWR. Sie peile daher einen Schulstart nach den Sommerferien an, möglichst umfänglich und möglichst im Regelbetrieb. Daran arbeite ihr Ministerium derzeit gemeinsam mit anderen Bundesländern, so die Ministerin. Ein einheitliches Hygienekonzept für die Schulen gibt es noch nicht.

Erste Schulen wegen Corona wieder zu

Dass sich Eltern wohl noch lange auf Einschränkungen einstellen müssen, zeigt das Beispiel Göppingen. Dort gab es an mehreren Schulen im Landkreis Corona-Fälle. Eine Grundschule wurde vorsorglich bis Mittwoch geschlossen. Auch an einem Gymnasium in Bretten (Kreis Karlsruhe) gibt es gerade keinen Präsenzunterricht. Dort wurden drei Schüler und eine Lehrerin positiv auf das Coronavirus getestet.

Viertklässler schon seit Mitte Mai zurück

Die Schulen in Baden-Württemberg waren Mitte März wegen des Coronavirus komplett geschlossen worden. Seit dem 4. Mai sind die Abschlussklassen an die Schulen zurückgekehrt, die Viertklässler seit Mitte Mai. Zudem gibt es seit Mitte Juni an allen Schulen in Baden-Württemberg einen Unterricht im Schichtbetrieb im Wechsel mit dem Fernunterricht und mit einem abgespeckten Stundenplan.