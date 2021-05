Die Lernleistungen von Viertklässlern haben sich laut einer Studie verschlechtert. Das liege an der 2012 aufgehobenen verbindlichen Grundschulempfehlung. Die Schüler fühlen sich allerdings wohler.

Viertklässler in Baden-Württemberg hätten sowohl in Mathematik als auch in den sprachlichen Kompetenzen in ihrer Leistung nachgelassen. Eine Studie des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim bringt das in Verbindung mit der 2012 aufgehobenen Grundschulempfehlung, berichteten die "Stuttgarter Nachrichten" und die "Stuttgarter Zeitung". Der Studie zufolge habe sich die Abschaffung der Empfehlung negativ auf die Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler ausgewirkt.

Die Grundschulempfehlung ist eine Empfehlung der Lehrerinnen und Lehrer, welche weiterführende Schulart für ein Kind nach der vierten Klasse geeignet ist.

Schülerinnen und Schüler fühlen sich wohler

Forscher ermittelten eine jährliche Lernminderung von 12,5 bis 17,5 Prozent beim Rechnen. Beim Lesen, Zuhören und Rechtschreiben sei das Niveau sogar um 10 bis 20 Prozent abgesackt. In Wochen umgerechnet fehle in Mathematik der Lernerfolg von fünf Unterrichtswochen. Beim Lesen, Zuhören und Rechtschreiben seien es sogar vier bis acht Wochen. Neben der Lernminderung fühlten sich die Schülerinnen und Schüler allerdings wohler. Sie hätten weniger Notenangst und weniger Sorgen um die eigene Zukunft.

Leistungen in anderen Bundesländern besser

Laut der Studie hat Bildungsforscher Maximilian Bach die Leistungen der Klasse vier in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt untersucht, wo die Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung zeitgleich abgeschafft wurde. In Bayern, Sachsen und Thüringen, wo die Grundschulempfehlung nach wie vor bindend ist, seien die Leistungen in den untersuchten Kompetenzen und Fächern durchweg besser.