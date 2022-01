Grünen-Fraktion fordert strengere Regeln für Kleinen Waffenschein

Angesichts der stark steigenden Zahl Kleiner Waffenscheine in Baden-Württemberg fordern die Grünen im Landtag strengere Regeln für Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen. "Der Trend zur Selbstbewaffnung ist beunruhigend", sagte der Grünen-Sprecher für Innenpolitik, Oliver Hildenbrand. "Je mehr Waffen im Umlauf sind, desto gefährlicher wird es für uns alle." Das Waffenrecht sei in dem Bereich zu lax. Künftig soll nach Vorstellung der Grünen nicht nur für das Führen, sondern auch für den Kauf und für den Besitz dieser Waffen eine Erlaubnis erforderlich sein. Außerdem sollte der Kleine Waffenschein nicht mehr unbefristet, sondern nur noch zeitlich begrenzt ausgestellt werden. Zunächst hatten "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" darüber berichtet. Zum Ende des vergangenen Jahres waren nach Angaben des Innenministeriums 97.826 Kleine Waffenscheine in Baden-Württemberg registriert - das sind so viele wie noch nie und etwa 4.500 mehr als zum Jahresende 2020 (93.313). Besitzer des Kleinen Waffenscheins dürfen Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen mit sich führen. Für den Kleinen Waffenschein muss man mindestens 18 Jahre alt sein und seine persönliche Eignung nachweisen. Wer eine Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffe ohne Waffenschein bei sich hat, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss ein Bußgeld zahlen.