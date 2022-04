Streit zwischen Baden und Württemberg neu entbrannt: Politiker versuchen, Wogen zu glätten

Der Konflikt zwischen Schwaben und Badenern ist historisch tief verwurzelt. Ausgerechnet zum runden Landesgeburtstag kocht dieser nun wieder hoch. Alles nur ein Missverständnis?

Nach dem Zoff um Ungleichbehandlung der badischen Seite bei einer Veranstaltung zum 70. Geburtstag des Landes stehen die Zeichen wieder auf Versöhnung. Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) sucht den Dialog: "Ich freue mich auf den weiteren Austausch mit Ihnen", heißt es in einem Schreiben an die Landesvereinigung Baden in Europa. Nach Angaben des Landtags in Stuttgart und des badischen Vereins gibt es noch keinen Termin für ein Treffen. Auch der Ort steht noch nicht fest: "Wir würden uns natürlich freuen, wenn Frau Aras nach Karlsruhe oder in eine andere badische Stadt kommen würde", sagte Peter Koehler, der frisch gewählte Vorsitzende der Baden-Vereinigung.

Stein des Anstoßes war die Veranstaltung "Wer wir sind! Wer sind wir?" am 27. April in Stuttgart anlässlich des Landesjubiläums. Der Landtag und die Landeszentrale für politische Bildung sowie der Schwäbische Heimatbund hatten dazu eingeladen. Die Landesvereinigung Baden in Europa hatte beklagt, dass nur württembergische Organisationen beteiligt seien.

"Hier in Baden ist es schräg angekommen, dass die badische Seite nicht eingeladen ist zu einer Lesung und Diskussion, in der es um 70 Jahre Baden-Württemberg geht", schrieben acht Parlamentarier der Grünen in einem Brief an Landtagspräsidentin Aras. "Wir sind auch mehr als verwundert, dass es hier immer wieder zu Missverständnissen kommen muss, indem die badische Seite nicht mitbedacht wird." Hier wäre mehr Fingerspitzengefühl gefragt gewesen, heißt es darin weiter.

Die badischen Abgeordneten wünschten sich von Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) eine Einladung der Landesvereinigung oder zumindest des Vereins Badische Heimat zu der Veranstaltung. Das wäre eine "schöne Geste". "Gleichzeitig machen wir uns Sorgen, dass die weiteren Feierlichkeiten zum Landesjubiläum nur von württembergischer Seite her gedacht werden." Immer wenn der Landtag involviert sei, dürfe der badische Aspekt nicht außer Acht gelassen werden.

Aras: Veranstaltung ist keine Jubiläumsveranstaltung

Aras hatte in einem ersten Antwortschreiben ihre Position bekräftigt. Die Veranstaltung am 27. April sei keine Jubiläumsveranstaltung. "Sie hat lediglich einen mittelbaren Bezug zu 70 Jahre Baden-Württemberg", schreibt Aras in dem Brief. Zudem sei der Landtag hierbei nur einer von mehreren Kooperationspartnern. Das Programm sehe auch keine Rückschau auf die Landesgeschichte vor. "Ich bedaure, dass wir nicht ausreichend differenziert haben zwischen dieser lokalen Tagung mit mittelbarem Bezug zum Jubiläum und dem Festakt des Landtags am 4. Mai zu 70 Jahre Baden-Württemberg."

Kretschmann: Heute gibt's nur noch Baden-Württemberger

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte am Dienstag in der Regierungspressekonferenz, angesprochen auf die Beschwerde seiner Parteikollegen aus dem badischen Raum, "das Land Baden ist im Land Baden-Württemberg aufgegangen." Heute gebe es nur noch Baden-Württemberg, führte er fort. "Wer ist heute ein Badener? Heute gibt's nur noch Baden-Württemberger." Man müsse sich einfach nur zu Gemüte führen, dass die damalige Gebietsreform die alten Grenzen nicht mehr beachtet habe. Das ist laut Kretschmann durchaus eine Absicht des damaligen Innenministers Walter Krause (SPD) gewesen, dass die heutigen Grenzen der Regierungsbezirke sich nicht mehr an den alten Grenzen orientieren.

Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, in der Regierungspressekonferenz am 12. April 2022, nachdem er auf den Wutbrief seiner Parteikollegen aus Baden angesprochen wurde. SWR

"In diesem Land gibt's Hohenzollern, Kurpfalz, Franken, Oberschwaben, Allgäu, Bauland und so weiter und so fort. Die haben alle ein ausgeprägtes regionales Bewusstsein, das ist auch schön, dass das erhalten bleibt." Das sei der Charme dieses Landes, so Kretschmann. Dass es nicht ein Zentrum habe und "dass man in jedem Schwarzwaldtal einen Weltmarktführer antreffen kann."

"Ich mache jetzt keine Baden-Quote. Sondern wir schauen, dass dieses Land in allen seinen starken Regionen stark bleibt."

Mit Humor reagierte der frühere Finanzminister und Landtagspräsident Willi Stächele (CDU). Als er am Mittwoch in der Zeitung gelesen habe, Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) "kennt keine Badener mehr", sei der Herzblut-Badener Stächele "wie vom "schwäbischen Pferdle getreten" gewesen. Die "Stuttgarter Nachrichten" hatten so getitelt, auch in der "Stuttgarter Zeitung" war der Satz zu lesen. In einer humoristischen Replik mutmaßte der in Bad Bellingen (Kreis Lörrach) geborene Stächele: "Ich bin mir sicher, dass es sich um eine gezielte Verkürzung eines vielleicht schwäbischen Journalisten gehandelt haben muss, ansonsten lade ich unseren geschätzten Ministerpräsidenten zu einer Weinwanderung, die mir die CDU-Landtagsfraktion zum 70. Geburtstag geschenkt hat, nach Südbaden ein, damit dem aufrechten Stamm der Badener die wahre Bedeutung zu Teil wird."

Rund 11,1 Millionen Menschen leben nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Baden-Württemberg. 5,1 Millionen davon in den badischen Regierungsbezirken Karlsruhe und Freiburg, 6 Millionen in den württembergischen Regierungsbezirken Stuttgart und Tübingen.