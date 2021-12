Machtwechsel bei den Grünen in BW: Partei wählt neue Doppelspitze

Die Grünen in Baden-Württemberg wählen an diesem Wochenende in Heidenheim ihre neue Doppelspitze. Die bisherigen Landeschefs stehen nicht mehr zur Verfügung.

Bei den Grünen steht am Wochenende ein Machtwechsel an: Ein Parteitag wählt eine neue Führung. Allerdings werden die meisten Delegierten wegen der sich zuspitzenden Corona-Pandemie nur online teilnehmen und nicht in Heidenheim dabei sein.

Drei Kandidaten stellen sich zur Wahl

Für die traditionelle Doppelspitze gab es zunächst zwei Kandidaten. Im Oktober hatte sich Lena Schwelling aus Ulm beworben. Die 29-Jährige ist die frühere Landeschefin der Grünen Jugend und fiel bereits in der Vergangenheit mit markigen Sprüchen auf. So sagte sie, dass die Grüne Jugend stachelig sein müsse. Die studierte Germanistin scheint sich auch einig zu sein mit ihrem Mitbewerber Pascal Haggenmüller. Der 33-Jährige aus dem Kreisverband Karlsruhe-Land ist stellvertretender Bezirksbeirat im Stuttgarter Osten. Haggenmüller hat Politik, Geschichte und Italienisch studiert. Beide waren bei der Regierungsbildung in Baden-Württemberg eher für ein Ampelbündnis. Es heißt, dass sich der Realo-Flügel auf Schwelling geeinigt habe und die Parteilinke Haggenmüller ins Rennen schicken will.

Kurz vor dem Parteitag hat sich mit Patrick Häffner ein dritter Bewerber für die Wahl aufstellen lassen. Der Mannheimer Schulleiter wolle sich vor allem in der Bildungspolitik engagieren. Er sei etwa für eine Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren.

Bisherige Landeschefs in den Bundestag und in den Landtag eingezogen

Die neuen Landesvorsitzenden folgen auf Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand. Hildenbrand war seit 2013 Landeschef und ist jetzt Fraktionsvize im Landtag. Detzer ist vor Kurzem in den Bundestag eingezogen und stand seit 2016 an der Parteispitze in Baden-Württemberg. Es muss einen Wechsel geben, weil bei den Grünen die Trennung von Amt und Mandat gilt.

Kretschmann voraussichtlich nicht mehr bei der Landtagswahl 2026 dabei

Neben der Spitze wird auch der erweiterte Vorstand gewählt. Aus der Landesregierung sollen Umweltministerin Thekla Walker und der Staatssekretär im Staatsministerium, Florian Hassler, in die Führung einziehen.

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen soll der Parteitag vor allem online stattfinden. Die Bewerber Schwelling und Haggenmüller erklärten jüngst, eine wichtige Aufgabe werde sein, ein Verfahren für die Kür des Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2026 zu finden. Dann will Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der seit 2011 das Land führt, nicht mehr antreten.