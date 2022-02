Mitgliederzahl bei Grünen gewachsen

per Mail teilen

Die Grünen in Baden-Württemberg haben laut eigenen Angaben im vergangenen Jahr deutlich mehr Mitglieder bekommen. Ende 2021 wurden 16.630 Mitglieder gezählt - ein Plus um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie die Landesvorsitzenden Lena Schwelling und Pascal Haggenmüller mitteilten. Insgesamt seien 2.803 Parteimitglieder 2021 dazu gekommen. Der Frauenanteil bei den Grünen sei erneut leicht angestiegen auf 41,4 Prozent. Schwelling und Haggenmüller erklärten: "Wir erleben großen Zuspruch für unsere Politik und spüren jeden Tag diesen starken Rückenwind unserer neuen und erfahrenen Mitglieder." Die Grünen stellen mit Winfried Kretschmann seit 2011 den Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg.