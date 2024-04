Spitzen von Grünen und CDU BW entscheiden über millionenschwere Bildungsreformen

Nach massivem Druck von Eltern kommt die Koalition in die Gänge: Das Gymnasium wird umgebaut. Auch die Sprachförderung in Kita und Grundschule wird ausgebaut. Doch wo kommen das Geld und die Lehrkräfte her?

Die Koalition aus Grünen und CDU will heute Abend bei einem Spitzentreffen die geplanten Bildungsreformen festzurren, die mehrere hundert Millionen Euro kosten sollen. Bei den Beratungen im Staatsministerium wollen Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und der CDU-Vorsitzende Manuel Hagel mit den Fachpolitikern und -politikerinnen klären, wie die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium ab dem Schuljahr 2025/2026 und die neue Sprachförderung in Kita und Grundschule aussehen sollen. Am Dienstag sollen dann möglicherweise die Abgeordneten von Grünen und CDU in einer gemeinsamen Fraktionssitzung über die Konzepte beraten.

Sprachförderung soll hunderte Millionen Euro kosten

Die Koalition hat sich fest vorgenommen, die in Leistungstests festgestellten Sprachdefizite bei Grundschülerinnen und Grundschülern anzugehen. Das Kultusministerium will ein Förderpaket schnüren, das in den nächsten Jahren hunderte Millionen Euro kosten soll. Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) will eine verpflichtende Sprachförderung in der Kita für Kinder mit Förderbedarf und eine sogenannte Juniorklasse als Übergang in die erste Klasse der Grundschule einführen.

Schopper rechnet damit, dass etwa ein Drittel der Viereinhalbjährigen, die bei einer Schuleingangsuntersuchung getestet werden, zusätzlich gefördert werden müssen. Das wären ungefähr 30.000 Kinder pro Jahr. Für den dringend benötigten Förderunterricht in Kita und Grundschule werden aber Pädagogen und Hilfslehrkräfte gebraucht, die erst rekrutiert werden müssen.

Kosten für Sprachförderung neu berechnet

Wie der SWR aus der Koalition erfuhr, haben Kultus- und Finanzministerium nun erstmals gemeinsame Zahlen zu den erwarteten Kosten vorgelegt. Im kommenden Jahr sollen die Investitionen bei gut 110 Millionen Euro liegen. Allerdings soll der Löwenanteil von 60 Millionen Euro in die Fortführung des Programms "Rückenwind" fließen, aus deren Finanzierung sich der Bund nach Ende der Corona-Pandemie zurückzieht. Weitere 40 Millionen Euro sind für die Weiterführung der Sprach-Kitas vorgesehen. 2026 sollen die Investitionen für die Sprachförderung dann schon bei rund 150 Millionen Euro liegen. Ab 2027 gehen die Kosten stark nach oben, weil das Land die Kommunen als Schulträger beim Ausbau der Grundschulen unterstützen muss. Für 2028 wird erwartet, dass dann die Personalkosten für die zusätzlichen angestellten Lehrkräfte voll zu Buche schlagen. Hier rechnet die Landesregierung mit Kosten von 380 Millionen Euro.

Die Koalition muss sich nun einigen, ob man so viel Geld für die Sprachförderung in die Hand nehmen will. Denn die Steuereinnahmen sprudeln längst nicht mehr so stark wie in den vergangenen Jahren.

Streit in Koalition über G8-Züge

Strittig ist zwischen Grünen und CDU vor dem Gipfel vor allem die Frage, inwieweit Schülerinnen und Schüler am Gymnasium auch künftig noch nach acht Jahren Abitur machen können. Schopper liebäugelt mit dem bayerischen Modell, bei dem Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse auf die "Überholspur" wechseln und dann die 11. Klasse überspringen.

Die CDU ist gegen dieses Modell. Hagel plädiert für eine "flächendeckende Option der Schulen für ein G8-Angebot für leistungsstarke Schüler". Im Klartext heißt das, dass die Gymnasien eigene G8-Klassen bilden können sollen, wenn es genügend Anmeldungen dafür gibt. Ansonsten könnten Kommunen mit mehreren Gymnasien auch entscheiden, den G8-Zug an einer Schule zu bündeln.

Kretschmann setzt auf "Schülerstromlenkung"

Kretschmann sagte dem SWR, hier gebe es noch keine Verständigung. Allerdings will der Grünen-Politiker bei der Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums darauf achten, dass andere Schulen nicht darunter leiden. "Jetzt ist es unsere Verantwortung, dass das keine Kollateralschäden für die anderen Schulen verursacht", sagte Kretschmann am Donnerstag am Rande eines Besuchs eines Berufsschulzentrums in Leonberg.

Die grün-schwarze Koalition wolle mit einer verbesserten "Schülerstromlenkung" verhindern, dass andere Schulen austrocknen. "Ob das gelingt, weiß man allerdings erst hinterher." Kretschmann und auch die CDU wollen für eine bessere Lenkung, die Grundschulempfehlung der Lehrkräfte wieder verbindlicher machen und dazu einen weiteren Leistungstest zum Standard machen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) backt mit Schülerinnen des Beruflichen Schulzentrums Leonberg am Donnerstag Kekse. SWR Henning Otte

Berufliche Gymnasien befürchten gravierende Nachteile durch G9

Vor allem die beruflichen Gymnasien, in denen G9 Standard ist, befürchten, dass künftig deutlich mehr Schülerinnen und Schüler das allgemeinbildende Gymnasium vorziehen. Thomas Speck, Landeschef des Verbands der Berufsschullehrer, sagte dem SWR zu den geplanten Bildungsreformen: "Der Schwerpunkt muss ganz klar auf der frühkindlichen Bildung liegen. Das G9 führt dazu, dass wir nicht dahin schauen, wo die Baustellen sind. Die liegen im frühkindlichem Bereich." Auch gibt es die Sorge, dass die Ressourcen für andere Schulen weniger werden und die Gymnasien Lehrkräfte abziehen. Kretschmann sagte dazu: "Die Ängste möchte ich schon nehmen. Wir werden das so konzipieren, dass das nicht der Fall ist."

Allerdings hatte Kultusministerin Schopper mal erklärt, dass sie mit Kosten von bis zu einer halben Milliarde Euro für die Rückkehr zu G9 rechnet. Allerdings würden diese Kosten erst im Endausbau nach neun Jahren entstehen, weil ab dem Schuljahr 2025/2026 erstmal nur die Fünftklässler in den G9-Zug einsteigen sollen.

Regierungschef: Gemeinschafts- und Realschulen attraktiv halten

Kretschmann glaubt nicht, dass die beruflichen Gymnasien viele Schülerinnen und Schüler verlieren. Vor allem für praktisch veranlagte junge Menschen sei das berufliche Gymnasium eine attraktive Option. "Schließlich macht man dort ein Vollabitur, das ist sonst in keinem anderen Bundesland der Fall. Du kannst auch Medizin studieren, wenn du ein berufliches Abitur hast. Insofern bleibt das attraktiv."

Der Regierungschef betonte zudem, man müsse trotz der Reform des Gymnasiums Sorge dafür tragen, "dass wir die anderen Schulen auch attraktiv halten". Das gelte für Realschulen wie auch für Gemeinschaftsschulen. Letztere müssten auch künftig das Abitur anbieten können.

Sorge: G9 könnte überrannt werden

Nach über 20 Jahren soll auf Druck einer Elterninitiative das neunjährige Gymnasium in Baden-Württemberg wieder Standard werden. Das G8 soll nur noch die Ausnahme sein. Nun fürchtet die Regierung, dass das neunjährige Gymnasium - das weniger stressig sein soll - überrannt wird. Laut internen Prognosen könnten nach der geplanten G9-Einführung im Schuljahr 2025/2026 etwa 60 Prozent der Schülerinnen und Schüler aufs Gymnasium streben. Bisher sind es 45 Prozent. Das würde bedeuten, dass die Gymnasien überlaufen und die Realschulen und beruflichen Gymnasien austrocknen würden.

Landtag muss am Mittwoch über G9-Volksantrag entscheiden

Die Koalition muss nun bald ihr Reformkonzept zum Gymnasium liefern, denn schon am kommenden Mittwoch wird im Landtag über den Gesetzentwurf der Elterninitiative diskutiert, die einen Volksantrag gestartet hatte. Dieser sieht eine deutlich schnellere Umsetzung des G9 und Turbozüge zu G8 vor. Es wird damit gerechnet, dass die grün-schwarze Koalition den Antrag mit ihrer Mehrheit ablehnt. Allerdings müssen Grüne und CDU der Initiative dann ein Konzept anbieten, denn sonst könnten die Eltern damit beginnen, Unterschriften für ein Volksbegehren zu sammeln, dass zu einer Volksabstimmung führen könnte.