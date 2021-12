Wahl des Bundespräsidenten: BW schickt Raumfahrer, Schauspielerinnen und Fußballtrainer

Die Bundesversammlung wählt den Bundespräsidenten oder die -präsidentin. Traditionell nehmen auch Prominente teil. Wen die Landtagsfraktionen entsenden wollen.

An der Bundesversammlung nehmen nicht nur Politiker und Politikerinnen teil. Insgesamt schickt der Landtag 94 Wahlleute nach Berlin. Mit dabei ist auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). In der Bundesversammlung sollen sie Baden-Württemberg vertreten, wenn der nächste Bundespräsident oder die nächste Bundespräsidentin gewählt wird.

Astronaut, Fußballtrainer, Schauspielerinnen und Industrielle

Neben ihrem Ministerpräsidenten schickt die Grünen-Fraktion den Astronauten Alexander Gerst aus dem Hohenlohekreis, den Trainer Christian Streich vom SC Freiburg und die Schauspielerin Sibel Kekilli, die aus Heilbronn stammt. Die Landtags-CDU hat Fußball-Bundestrainer Hansi Flick aus Heidelberg nominiert. Für die SPD nimmt Schauspielerin Astrid Fünderich an der Bundesversammlung teil. Sie ermittelt im Fernsehen in der SOKO Stuttgart und lebt auch privat in der Landeshauptstadt. Der Unternehmer Hans Peter Stihl, gebürtig aus Stuttgart, soll die FDP in der Bundesversammlung vertreten. Die AfD-Fraktion hat keine Prominenten außerhalb der Politik nominiert.

Eine Bildergalerie mit bekannten Nominierten aus Baden-Württemberg: