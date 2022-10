Grüne in BW fordern besseren Schutz für Radfahrer

per Mail teilen

Beim Überholen von Radfahrern muss innerorts mindestens 1,50 Meter Abstand gehalten werden. Das werde zu wenig kontrolliert, bemängeln die Grünen in BW und fordern mehr Schutzmaßnahmen.

Die Grünen-Fraktion in Baden-Württemberg kritisiert, dass die Polizei den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand beim Überholen von Radfahrerinnen und Radfahrern nicht sicherstellen kann und fordert vom Innenministerium Nachbesserungen. Dies geht aus einer Landtags-Anfrage hervor, die dem SWR vorliegt. Die Unfallzahlen bei Überholvorgängen seien nach wie vor erschreckend hoch, stellt der Grünen-Landtagsabgeordnete Hermann Katzenstein fest.

Kaum Kontrolle der Abstände beim Überholen von Radfahrern

Nur in wenigen Städten werde der seit 2020 innerorts geltende Mindestabstand von 1,50 Meter beim Überholen von Radfahrern kontrolliert, so Katzenstein. Eine Erhebung findet laut Innenministerium nicht statt, auch habe die Polizei keine Geräte zur Abstandsmessung. Um die Sicherheit der Radfahrer zu erhöhen, fordern die Grünen mehr Einsatz des CDU-geführten Innenministeriums. Innenminister Thomas Strobl (CDU) müsse technische Verfahren von der Polizei testen lassen und zum Einsatz bringen. Im vergangenen Jahr gab es in Baden-Württemberg innerorts knapp 2.600 Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahrerinnen und Radfahrern, neun wurden getötet.