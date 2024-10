per Mail teilen

Die Grüne Jugend in Baden-Württemberg kritisiert ihre Mutterpartei für ihren Kurswechsel in der Migrationspolitik. Die Grünen sollten nicht weiter nach rechts abdriften, sondern sich für eine humane Migrationspolitik einsetzen, so der Co-Landesvorsitzende der Grünen Jugend, Tim-Bühler.