per Mail teilen

Die Grünen in Baden-Württemberg wollen heute bekanntgeben, mit wem sie Koalitionsverhandlungen für eine neue Landesregierung aufnehmen wollen. Aktuell berät darüber der Landesvorstand.

Die Partei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Wahl, ein weiteres Bündnis mit der CDU zu versuchen oder eine neue Koalition mit SPD und FDP auszuprobieren. Mit allen drei Parteien hatte das Sondierungsteam der Grünen in den vergangenen Wochen Gespräche geführt. In der Parteispitze gab es gestern ein hartes Ringen um den oder die richtigen Koalitionspartner. Die Fünfer-Gruppe um Kretschmann, die auch die Sondierungsgespräche geführt hatte, verhandelte fast elf Stunden lang in der Stuttgarter Regierungszentrale.

Grün-Schwarz oder doch Ampel?

Dem Vernehmen nach trat der 72-jährige Kretschmann für eine Fortsetzung der Koalition mit der CDU ein, die bei der Landtagswahl vor zweieinhalb Wochen klare Verliererin gewesen war. Dagegen plädierten die Landesvorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand für einen Wechsel zu einem neuen Dreierbündnis. Klar ist: Das Wort des einzigen grünen Regierungschefs und Garanten für den historischen Wahlsieg gibt am Ende den Ausschlag, auch wenn der Landesvorstand offiziell das letzte Wort hat.

Grünen-Landesvorstand soll entscheiden

Am späten Abend einigte sich die Gruppe, zu der auch noch Fraktionschef Andreas Schwarz und Finanzministerin Edith Sitzmann gehörten, auf eine gemeinsame Empfehlung an den Grünen-Landesvorstand. Der tagt nun seit 8 Uhr per Videokonferenz und soll entscheiden, mit wem die Grünen über eine neue Landesregierung verhandeln werden.

Wie die Empfehlung ausfallen wird, darüber wurde Stillschweigen vereinbart. Bis zum Schluss haben die Grünen beide Optionen diskutiert. Nach dem Vorstandsbeschluss wollen sie am Vormittag zuerst ihre eigene Landtagsfraktion informieren.

Treffen mit dem oder den Koalitionspartnern am Mittag

Der oder die Wunschpartner sollen heute Mittag in Stuttgart mit dem Verhandlungsteam der Grünen zusammentreffen. Im Stuttgarter Haus der Architekten soll dann ein gemeinsames Abschlusspapier zu den Sondierungsgesprächen abgefasst werden, das als Grundlage für die Koalitionsverhandlungen gelten soll. Sowohl mit CDU als auch mit SPD und FDP ist dem Vernehmen nach vereinbart, dass sie sich bereit halten sollen. Danach will man sich gemeinsam der Öffentlichkeit präsentieren.