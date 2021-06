per Mail teilen

Eine Milliarde Euro stellt die Landesregierung in einem Corona-Hilfsfonds zur Verfügung. Doch weil nur wenige Firmen das Geld abrufen, wollen die Grünen es nun anders einsetzen.

Die Grünen in Baden-Württemberg wollen einen Corona-Hilfsfonds für mittelgroße Unternehmen auflösen. Grund: Das Geld wird von fast niemanden abgerufen. Stattdessen sollen mit dem Geld die Folgen der Pandemie in Bildung, Einzelhandel und Kultur abgefedert werden. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sagte der Deutschen Presse-Agentur, er sehe für diesen Beteiligungsfonds keine Notwendigkeit mehr.

"Es gibt kaum Nachfrage - das Geld bleibt sprichwörtlich liegen."

Eine Milliarde Euro steht für die Firmen in Baden-Württemberg zur Verfügung. Schwarz will nun dieses Geld an anderer sinnvoller Stelle einsetzen.

Programm für Corona-Folgen an Schulen

Schwarz sagte, oberste Priorität habe ein Programm zur Bewältigung der Corona-Folgen an Schulen. Dieses Programm will die grün-schwarze Koalition demnach noch vor den Sommerferien präsentieren. Man müsse in weitere Unterstützungsmaßnahmen für die Schulen und in ein Lernlückenprogramm für die Schülerinnen und Schüler investieren, so Schwarz. "Das sind wir der jungen Generation schuldig." Darüber hinaus müssten die Innenstädte nach Corona wiederbelebt werden.

Damit die Idee der Grünen auch umgesetzt werden kann, sollen nun das Kultus-, das Kunst-, das Wirtschafts- und das neue Bauministerium Konzepte ausarbeiten. Wie viel Geld in welche Maßnahme fließen wird, konnte der Grünen-Fraktionschef noch nicht sagen.

Unternehmen nutzen eher andere Hilfen von Bund und Land

Die Landesregierung hatte den sogenannten Beteiligungsfonds im Dezember 2020 aufgelegt, um von Corona gebeutelte Unternehmen mit mindestens 50 und maximal 250 Beschäftigten unterstützen zu können. Bei dem Rettungsschirm geht es darum, dass das Land sich etwa als stiller Gesellschafter in Unternehmen einkaufen oder Nachrangdarlehen gewähren kann, um Eigenkapitalverluste wieder auszugleichen.

Jedoch zeichnete sich schon Anfang des Jahres ab, dass kaum Unternehmen dieses vom Wirtschaftsministerium als "Ultima Ratio" eingestufte Programm nutzen, sondern eher auf andere Hilfen von Bund und Land zurückgreifen wollten.

Schwierige Haushaltslage in Baden-Württemberg

Die alte grün-schwarze Landesregierung hatte wegen der Corona-Krise im Doppelhaushalt 2020/2021 neue Schulden in Höhe von 13,5 Milliarden Euro vorgesehen. Auch jener Beteiligungsfonds ist über Kredite finanziert. Die Corona-Krise hat ein gewaltiges Loch in die Staatskassen gerissen, aber allmählich steigen die Steuereinnahmen im Land wieder auf das Vorkrisenniveau. Laut der aktuellen Steuerschätzung kann das Land in diesem Jahr mit 657 Millionen Euro mehr Steuereinnahmen rechnen als im laufenden Landeshaushalt veranschlagt.

Verbände fordern mehr Investitionen

Für 2022 ergibt sich ein Plus von 466 Millionen Euro im Vergleich zur sogenannten mittelfristigen Finanzplanung. Verbände warnen daher vor einer zu strengen Haushaltspolitik - und fordern mehr Investitionen von Grünen und CDU. Die FDP hingegen drohte am Montag mit einer Verfassungsklage, sollte die Regierung mit Verweis auf die Corona-Krise noch mehr neue Schulden aufnehmen wollen.