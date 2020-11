per Mail teilen

Immer mehr Menschen stimmen per Briefwahl ab. Sollen die Unterlagen dafür gleich mit der Wahlbenachrichtigung verschickt werden? Ein Projekt der Grünen ist jetzt gescheitert.

Die Hürden für die Briefwahl werden trotz Corona-Krise nicht vor der Landtagswahl gesenkt. Ein entsprechender Gesetzentwurf zur Änderung des Landtagswahlgesetzes der Grünen im Landtag scheiterte am Widerstand der CDU.

Die Fraktion hatte einen Gesetzentwurf erarbeitet, der so ein Verfahren in Ausnahmefällen möglich machen würde - zum Beispiel bei Naturkatastrophen oder eben in einer Pandemie. Die SPD unterstützte die Grünen, die FDP wollte über den Gesetzentwurf zumindest nachdenken. Grundsätzliche Bedenken gegen die Briefwahl hat die AfD-Fraktion. Briefwahl habe mit den Vorstellungen der Partei von einer freien und geheimen Wahl nichts gemein.

Landtagswahl zu bald

In einem Schreiben erklärte CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart, man sei gemeinsam zur Auffassung gekommen, eine entsprechende Gesetzesinitiative angesichts der Kürze der verbleibenden Zeit und mit Blick auf verfassungsrechtliche Unwägbarkeiten nicht zu unterstützen. Es war an Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz gerichtet und liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Die Grünen fürchten, dass die Stimmabgabe an den Urnen durch die Pandemie erheblich erschwert wird. Sie fordern deshalb ebenso wie die Kommunen, dass die Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl im März 2021 gleich mit der Wahlbenachrichtigung verschickt werden, um die Briefwahl zu erleichtern. Bislang müssen die Unterlagen extra beantragt werden.

Briefwahl soll Ausnahme bleiben

Die CDU hat allerdings verfassungsrechtliche Bedenken. Eine generelle Übersendung der Briefwahl-Unterlagen gefährde die Wahlgrundsätze der geheimen und freien Wahl sowie die öffentliche Kontrolle der Stimmabgabe. Briefwahl müsse die Ausnahme bleiben. Das Verfahren, mit dem Bürger die Wahlunterlagen beantragen können, sei laut der CDU bereits jetzt so einfach wie möglich gestaltet.