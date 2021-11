Grünen-Ministerliste steht - Özdemir soll Bundes-Agrarminister werden

Der Baden-Württemberger und frühere Grünen-Parteichef Cem Özdemir soll Agrarminister in der neuen Bundesregierung werden. Das gab der Bundesgeschäftsführer der Grünen bekannt.

In einem Machtkampf um die Grünen-Ministerposten in der neuen Bundesregierung hat sich der frühere Parteichef Cem Özdemir gegen Fraktionschef Anton Hofreiter durchgesetzt. Demnach wird Özdemir Landwirtschafts- und Ernährungsminister. Das teilten die Grünen nach stundenlangen Beratungen im Vorstand am Donnerstagabend mit. Vorausgegangen war ein erbittertes Ringen zwischen Realos und linkem Flügel um die Verteilung der Kabinettsposten.

Der Fraktionsvorsitzende Hofreiter vom linken Flügel ist nicht Teil des Personaltableaus an Spitzenämtern, über das die 125.000 Grünen-Mitglieder ab diesem Freitag gemeinsam mit dem Koalitionsvertrag abstimmen sollen. Er galt eigentlich als gesetzt, muss nun aber zugunsten Özdemirs zurückstehen.

Unterstützung von Grünen-Politikern - auch aus Baden-Württemberg

Grünen-Spitzenpolitiker aus mehreren Bundesländern hatten sich im Vorfeld für Özdemir als Bundesminister ausgesprochen. Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz etwa twitterte am Donnerstagabend: "Ich kann mir kein Kabinett mit grüner Beteiligung vorstellen, in dem Cem Özdemir nicht dabei ist. Und ich denke: so geht es den allermeisten in diesem Land."

Twitter-Beitrag von Danyal Bayaz

Bayaz und Özdemir sind beide vom Realo-Flügel der Grünen aus Baden-Württemberg und haben türkische Wurzeln. Auch Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank wünschte sich auf Twitter ihren Parteifreund Özdemir als Bundesminister.