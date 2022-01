Trotz eines bundesweiten Verkaufsverbots wurde an vielen Orten in Baden-Württemberg privates Feuerwerk gezündet. Einen anderen, legalen und sicheren Weg hat eine Bürgerinitiative in Heitersheim im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald gestemmt: Sie hat vor Silvester Geld gesammelt und damit ein Großfeuerwerk mit professionellen Pyrotechnikern organisiert - bei den Heitersheimern kam das gut an.