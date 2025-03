Die Gewerkschaft ver.di hat zu großen Streiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Allein in Karlsruhe haben am Dienstag rund 2.500 Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft will damit den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen und fordert unter anderem eine Tariferhöhung von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat. Wichtig ist der Warnstreik aus Sicht von ver.di deshalb, weil kommendes Wochenende die möglicherweise entscheidende Verhandlungsrunde in Potsdam ansteht.