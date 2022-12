Große Reichsbürger-Razzia der Polizei | SWR Aktuell

Sie glauben an den «tiefen Staat», planten einen Umsturz. Einige von ihnen besaßen legal Waffen. Mehrere Tausend Polizisten sind am frühen Morgen ausgerückt, um Verdächtige festzunehmen, die sich auf einen «Tag X» vorbereiteten. Seit den frühen Morgenstunden läuft der wohl größte Polizeieinsatz gegen eine terroristische Vereinigung, den es je in der Bundesrepublik Deutschland gegeben hat. Die Bundesanwaltschaft hat 25 Menschen aus der sogenannten Reichsbürgerszene festnehmen lassen, acht von ihnen in Baden-Württemberg. Rund 3000 Polizeibeamte seien am Mittwochmorgen in elf Bundesländern im Einsatz gewesen. Es geht um eine Gruppe von rund fünfzig Personen aus so genannten Reichsbürgern und militanten Querdenkern. Sie sollen einen Umsturz geplant haben und wollten aus Sicht der Ermittler eine neue Regierung unter Führung eines Prinzen "Heinrich 13" aus dem Hochadel einsetzen. Unter den mehr als 50 Beschuldigten sind frühere Soldaten und Polizisten, Ärzte und eine Richterin, die früher Bundestagsabgeordnete der AfD war.