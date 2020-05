Großbrand in Kunststofffabrik in Ladenburg

Die Produktionshalle einer Kunststofffabrik in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Dienstag in Flammen aufgegangen. Eine große, schwarze Rauchwolken bildete sich über der Stadt - Anwohner sollten ihre Fenster schließen, teilte die Polizei mit.