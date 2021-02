Wer in Hochinzidenz- oder Virusvarianten-Gebiete reist, muss einen negativen Corona-Test vorweisen. Die Kosten dafür will Baden-Württemberg übernehmen - unter bestimmten Voraussetzungen.

Wenn ein Nachbarland zum sogenannten Hochinzidenz- oder zum Virusvarianten-Gebiet erklärt wird, übernimmt das Land Baden-Württemberg bei Grenzpendlern die Kosten für Corona-Tests. Das hat die Landesregierung am Mittwoch mitgeteilt. Derzeit wird kein Nachbarland als solches eingestuft.

Wer aus beruflichen Gründen ins Ausland reist - und dafür ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen muss - könnte die Kosten vom Land erstattet bekommen Imago IMAGO / Frank Sorge (Symbolbild)

Die Regelung gilt für Menschen, die wegen der Arbeit, Ausbildung oder zum Studium aus Baden-Württemberg in das betroffene Nachbarland müssen - oder von dort aus einreisen. Gemäß bundesweiten Bestimmungen muss man dafür ein negatives Testergebnis vorweisen, das nicht älter als 48 Stunden ist. Die Antigen-Schnelltests könnten Pendler in Hausarztpraxen und Corona-Schwerpunktpraxen durchführen lassen. Um nichts dafür zu zahlen, müssen die Betroffenen eine Bescheinigung des Arbeitgebers vorlegen, "dass die Anwesenheit am Arbeitsplatz zwingend nötig ist und kein Homeoffice oder vergleichbare Regelungen möglich sind".

Kostenlose Tests im Interesse der BW-Wirtschaft

"Wir wollen gewährleisten, dass Einreisen aus beruflichen Gründen weiterhin möglich bleiben", erklärte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) in Stuttgart. Das sei im Interesse der heimischen Wirtschaft und gut für den europäischen Lebens- und Wirtschaftsraum. Eine entsprechende Lösung für Grenzpendler hatte der Landesgesundheitsminister bereits am Dienstag bei der Regierungspressekonferenz erwähnt.

Zudem wolle die Landesregierung entsprechende Testkapazitäten für Berufspendler aufbauen - für den Fall, dass grenznahe Regionen in Frankreich, Österreich oder der Schweiz zu Hochinzidenz- beziehungsweise Hochrisikogebieten erklärt würden. "Wir werden Berufspendler engmaschig testen, daran arbeiten wir gerade", so Lucha am Dienstag. Man stehe bereits in enger Abstimmung mit den Nachbarländern, sowie mit den Anrainern Saarland und Rheinland-Pfalz.