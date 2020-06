Grenzkontroll-Wirrwarr: Schaden für deutsch-französische Beziehungen

Es geht nur um 24 Stunden, doch die haben es in sich: Während Frankreich seine Corona-Grenzkontrollen am Sonntag um Mitternacht einstellt, soll an der deutschen Grenzen erst ab Montagnacht nicht mehr kontrolliert werden. "Das ist ein weiterer Schaden für die deutsch-französischen Beziehungen", sagt Peter Cleiss. Der ehemaliger Leiter der deutsch-französischen Beruflichen Schulen in Kehl, setzt sich seit vielen Jahren für die deutsch-französische Freundschaft ein und hat auch in den letzten Wochen Demos gegen die Grenzschließungen am Rheinufer organisiert. Nachdem schon der Einstieg in die Grenzkontrollen wenig koordiniert war, "wäre es natürlich wünschenswert gewesen, dass man wenigstens den Ausstieg aus der Geschichte korrekt hinkriegt. Aber es ist nicht passiert", so Cleiss. Auch das Wirrwarr an Informationen über die geltenden Regelungen an der Grenze sei für die Menschen im Grenzgebiet in den letzten Wochen sehr belastend gewesen. Grundsätzlich sei es zwar gut, dass die Grenzen jetzt wieder vollständig geöffnet würden, er gehe aber davon aus, "dass die Region noch lange unter diesen unglücklichen Verhältnissen leiden wird, und dass das Vertrauen, das verloren gegangen ist, nur sehr mühsam zurückgewonnen werden kann", so Cleiss im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll.