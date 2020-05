Die Grenzkontrollen zu Österreich, Frankreich und der Schweiz sind bis 15. Juni verlängert worden - ab Samstag gibt es aber Erleichterungen. Die Landesregierung will außerdem eine Lockerung der Quarantäne-Regeln bei Einreisen.

Die Bundesregierung hat einen Fahrplan zur Grenzöffnung entwickelt. Ab Samstag sollen die deutschen Grenzkontrollen vorsichtig gelockert werden. Die Öffnungen sollen stets in Absprache mit dem jeweiligen Nachbarland erfolgen. Vollständig sollen die Grenzen daher erst am 15. Juni geöffnet werden.

Auch werde geprüft, ob bei den eingeschränkten Grenzübertritten weitere Ausnahmen möglich seien, etwa für Schüler und unverheiratete Lebenspartner. Bislang dürfen nur Berufspendler, Verheiratete und enge Familienangehörige die Grenzen ohne triftigen Grund überqueren. Auch der Warenverkehr ist bei einem entsprechenden Nachweis ermöglicht. Die Grenzgänger müssen derzeit allerdings Staus und Umwege in Kauf nehmen.

Länder beraten über mögliche Grenzüberschreitung für Paare Deutschland will seine Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz bis zum 15. Juni fortsetzen. Vor allem Paare an der Grenze leiden unter den Sperrungen. Doch nun gibt es Hoffnung.

"Das Leben im Grenzgebiet soll wieder unkomplizierter funktionieren." Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU)

Die Erleichterungen sind laut Innenministerium eine Folge der positiven Entwicklung des Infektionsgeschehens. Sollte die Zahl der Neuinfektionen in Nachbarregionen jedoch stark steigen, werde man wieder intensiver kontrollieren.

Seehofer: Grenzkontrollen bis 15. Juni - aber mit Erleichterungen

Baden-Württemberg will Lockerung der Quarantäne

Baden-Württemberg strebt zudem eine Lockerung der Quarantäne-Regeln für Einreisen aus EU-Ländern an, will dabei aber auf ein bundesweit einheitliches Vorgehen setzen. Das Thema sei derzeit in Abstimmung zwischen Bund und Ländern, sagte ein Regierungssprecher von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart.

Bislang ist es wegen Corona so, dass jeder Ausländer, der einreisen darf, und jeder Deutsche, der von einer Auslandsreise zurückkehrt, für 14 Tage in Quarantäne muss. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) empfahl den Bundesländern am Mittwoch, die Quarantäne nur noch bei Menschen anzuordnen, die sich zuvor in Drittstaaten aufgehalten haben - also etwa nicht mehr für Deutsche, die aus Frankreich oder aus den Niederlanden einreisen.

Industrie und Handel wollen offene Grenzen

Mehrere Industrie- und Handelskammern aus Baden-Württemberg, Frankreich und der Schweiz forderten in einem offenen Brief an die Innenministerien, die Grenzen schnellstmöglich zu öffnen. Die weitgehende Versagung der Personenfreizügigkeit könne nicht mehr sachlich begründet werden und sei nicht verhältnismäßig, argumentierten die Wirtschaftsvertretungen.

Die EU-Kommission wird im Laufe des Mittwochs ein Konzept für den Reiseverkehr in der gesamten EU vorlegen. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni sagte, es werde definitiv eine Tourismussaison in Europa geben, aber unter scharfen Auflagen.

Abstimmung mit den Nachbarländern

Bereits am Dienstag hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Unionsfraktion von einem zweistufigen Prozess gesprochen. Sie wolle gemeinsam mit den Nachbarländern vorgehen, sagte die Kanzlerin. Voraussetzung wären dabei vergleichbare Infektionszahlen auf beiden Seiten der Grenze. Auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) zeigte sich vergangene Woche im SWR zuversichtlich, dass die Grenzübergänge zu Frankreich von deutscher Seite aus in dieser Woche schrittweise wieder geöffnet werden könnten.

Auch die österreichische Nachrichtenangentur hatte am Mittwochmorgen von einer Verabredung der österreichischen Regierung mit den Nachbarländern, zum Beispiel zu Deutschland, berichtet. Der Vorarlberger Landeshauptmann bestätigte dem ORF, nur noch stichprobenartige Grenzkontrollen durchführen zu wollen.

Zahlreiche Politiker aus Deutschland hatten zuletzt ein schnelles Ende der Beschränkungen gefordert. Es gibt allerdings auch Politiker, die vor einer zu schnellen Öffnung warnen. So sagte der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster, die Reisefreiheit solle erstmal für die Menschen in den Grenzregionen gelten.