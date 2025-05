Die Gewerkschaft der Polizei warnt angesichts der ausgeweiteten Grenzkontrollen vor einer Überlastung. Auch in Baden-Württemberg und im Nachbarland Schweiz ist man skeptisch.

Die verschärften Grenzkontrollen werden zur Belastungsprobe für die Polizei. Laut Gewerkschaft der Polizei (GdP) lassen sich die Kontrollen nur noch wenige Wochen durchhalten. "Das schaffen wir nur, weil Dienstpläne umgestellt wurden, die Fortbildungen der Einheiten aktuell auf Eis liegen und derzeit der Abbau von Überstunden gestoppt ist", sagte der Vorsitzende der Bundespolizei in der GdP, Andreas Roßkopf, den Zeitungen der Funke Mediengruppe . Weit über 1.000 Bereitschaftspolizisten seien seit Tagen im Grenzraum im Einsatz. Auch aus der Schweiz kommen mahnende Worte.

So warnte der Schweizer Justizminister Beat Jans am Wochenende beim SRF und sprach von etwaigen Gegenmaßnahmen. Zwar habe es noch keine "illegalen Rückweisungen" gegeben und er wolle zunächst auch mit Deutschlands Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) sprechen. Dennoch stellte er klar: "Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Unsere Hebel sind größer als man denkt."

Kretschmann hebt Bedeutung der Grenzregion vor

Erst am Freitag hatte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Bedeutung der deutsch-schweizerischen Grenzregion hervorgehoben. Nach einem Treffen mit Vertretern der Schweizer Kantone im schweizerischen Rheinfelden hatte Kretschmann vor einem Scheitern der neuen Verträge zwischen der Schweiz und der EU gewarnt. Angesichts internationaler Unsicherheit sei der europäische Binnenmarkt ein sicherer Hafen, so der Ministerpräsident. In der Schweiz arbeiten 60.000 südbadische Grenzgänger.

Sollten die Grenzkontrollen sie auf dem Weg in die Schweiz behindern, will Kretschmann in Berlin intervenieren. Für ihn sei klar, dass die Grenzkontrollen "rechts- und europarechtskonform" gemacht werden müssten. Das sei Aufgabe der Bundesregierung, so der Ministerpräsident. "Dass sie das mit unseren Nachbarn abstimmt, muss ja wohl selbstverständlich sein. Wenn sie da geschludert hat, wird es Zeit, dass sie das auf eine ordentliche Basis stellt", sagte er.

CDU und Grüne in Baden-Württemberg uneins

Die von Innenminister Dobrindt angeordneten verschärften Grenzkontrollen sorgen auch zwischen den Koalitionspartnern der baden-württembergischen Landesregierung für Spannungen. Während Innenminister Thomas Strobl (CDU) die Maßnahme begrüßt, gab es von der Grünen-Fraktion scharfe Kritik.

So laufen die Grenzkontrollen ab

Auch im Nahverkehr wird nun verstärkt kontrolliert. In der Straßenbahn zwischen Basel und Weil am Rhein (Kreis Lörrach) etwa steigen die Bundespolizisten vor der ersten Haltestelle in Deutschland ein und kontrollieren die Ausweise der Reisenden. Nach Angaben der Polizei dauert das nur wenige Minuten. Im Grenzgebiet wird bereits seit Oktober 2023 kontrolliert, der Ablauf sei daher routiniert. Die stationären Kräfte werden hier von der Bundesbereitschaftspolizei und Beamtinnen und Beamten aus anderen Dienststellen unterstützt. Laut den Basler Verkehrsbetrieben kommt es dennoch phasenweise zu Verzögerungen, sodass die Straßenbahnen sich an der Grenze zu Deutschland auch mal stauen.