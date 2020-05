per Mail teilen

Am Donnerstag hatte das Innenministerium angekündigt, am Freitag einen Grenzübergang bei Neuenburg, südlich von Freiburg, wieder zu öffnen. Doch entgegen dieser Meldungen blieb die Grenze dicht. Der Grund für die Verzögerung war wohl der Feiertag zum Kriegsende in Frankreich, weswegen die französischen Behörden noch nicht auf den deutschen Beschluss reagiert hatten.