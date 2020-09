Der Leasingkonzern Grenke aus Baden-Baden will die gegen ihn von einem Finanzspekulanten erhobenen Vorwürfe mit einem Sondergutachten der Wirtschaftsprüfer von KPMG entkräften lassen. Das habe der Aufsichtsrat beschlossen, teilte Grenke am Freitag mit. KPMG ist pikanterweise eben jenes Unternehmen, das schon seit drei Jahren bei Grenke die Bilanzen checkt. Das sei die schnellste, aber vielleicht nicht die letzte Antwort, räumte Grenke-Chefin Antje Leminsky in einer Telefon-Pressekonferenz auf Nachfrage ein. Alle gegen die Leasingfirma erhobenen Vorwürfe wies das Unternehmen vehement zurück. Es habe in den vergangenen Jahren nur einen einzigen internen Fall von Betrug gegeben, 2018, bei einem Händler in Großbritannien. Dies hätte Grenke aber schon vor Erscheinen des kritischen Berichts der zuständigen Aufsichtsbehörde gemeldet. Sämtliche Anschuldigungen seien unbegründet, man verwahre sich gegen jeglichen Vergleich mit dem Betrug bei Wirecard. Eine britische Firma hatte Grenke Betrug und Bilanzfälschung vorgeworfen.