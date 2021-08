Der Baden-Badener Leasingkonzern Grenke hat in seiner Bilanz des Geschäftsjahres 2019 Fehler gemacht. Zu diesem Ergebnis kommt dem Unternehmen zufolge die Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen (Bafin), die nach Vorwürfen der Bilanzfälschung eine Prüfung vorgenommen hatte. Im Kern der Kritik steht das umstrittene Franchise-Modell von Grenke. Das Unternehmen hätte viele seiner Tochtergesellschaften in seine Bilanz einschließen müssen. Das habe Grenke aber unterlassen, so die Bafin. Dadurch seien unter anderem die Vermögenswerte sowie die Risikovorsorge des Konzerns zu hoch ausgewiesen worden. Laut Grenke waren die Kritikpunkte der Bafin dem Konzern bereits bekannt. Sie seien schon in der Bilanz von 2020 rückwirkend angepasst worden.