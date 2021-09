Kostenloses Konzert im Garten von Kretschmanns Amtssitz

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) lädt am 18. September zu einem kostenlosen Sommerkonzert in seinen Amtssitz ein. Ab 16 Uhr werde der Rosegarten im Park der Villa Reitzenstein zur Bühne für ein Konzertprogramm der besonderen Art, teilte das Staatsministerium am Sonntag in Stuttgart mit. Unter dem Motto "Cornelius Meister and Friends" werde der Generalmusikdirektor der Staatsoper und des Staatsorchesters gemeinsam mit musikalischen Freunden wie Entertainer Harald Schmidt als Pianist auftreten. Karten für das kostenlose Konzert können ab 7. September, telefonisch und vor Ort beim Kartenservice des Staatstheaters bestellt werden. Für die Veranstaltung würden die aktuellen Hygieneregeln gelten, so das Ministerium weiter.