Da kleine Folienpartikel im Produkt nicht ausgeschlossen werden können, ruft die Firma Deutsches Milchkontor (DMK Group) vorsorglich bei Penny verkauften Gouda zurück. Es handelt sich um das Produkt "Penny Gouda 48% Fett i. Tr., gerieben, würzig mild 200g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 23.09.2020, wie die Firma am Donnerstagabend mitteilte. Das Produkt sei ausschließlich in Penny-Filialen in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern und im Saarland verkauft worden. Verbraucher erhielten auch ohne Kassenbon-Vorlage ihr Geld zurück.