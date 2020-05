Während in Rheinland-Pfalz schon an diesem Wochenende wieder Gottesdienste gefeiert werden, müssen sich katholische und evangelische Gläubige in Baden-Württemberg noch etwas gedulden.

Offiziell dürfen ab Montag, den 4. Mai, in Baden-Württemberg wieder Gottesdienste stattfinden - einen Tag nach dem Sonntag, an dem in der Regel die meisten kirchlichen Feiern stattfinden. Das geht aus der Corona-Verordnung des Landes hervor, die vergangene Woche aktualisiert wurde. Am 21. März waren alle Gottesdienste vorläufig durch die Landesregierung untersagt worden. Zuvor war der 10. Mai als Starttermin im Gespräch gewesen.

Tatsächlich werden aber die meisten Gottesdienste erst am nächsten Wochenende stattfinden, geht aus Verlautbarungen der katholischen Bistümer und der evangelischen Landeskirchen hervor.

Kirchen müssen Abläufe vorbereiten

Für das Erzbistum Freiburg und die Diözese Rottenburg-Stuttgart wird Samstag, der 9. Mai, ganz konkret als Starttermin genannt. Welche und wie viele öffentliche Gottesdienste gefeiert werden, entscheiden die Gemeinden dabei selbst. Am Samstag finden erfahrungsgemäß vor allem Abendmessen statt.

Bei den evangelischen Kirchen gibt es keinen selbst festgelegten Beginn. Der Bischof der Evangelischen Landeskirche in Baden rechnet allerdings nicht mit einer nennenswerten Zahl an Gottesdiensten vor dem 10. Mai. Die Gemeinden benötigten einen Vorlauf, um die Vorkehrungen für die Abstands- und Hygieneregeln umzusetzen, sagte Jochen Cornelius-Bundschuh am Donnerstag in Karlsruhe.

Mindestabstand, kein gemeinsamer Gesang und beschränkte Teilnehmerzahl

Trotz der Freigabe müssen sich die Feiernden vorerst an umfangreiche Einschränkungen gewöhnen. Voraussetzungen für die Gottesdienste seien zum Beispiel in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, dass ein Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern nach allen Seiten eingehalten werde. "Dies kann zum Beispiel dadurch gewährleistet werden, dass nur jede zweite oder dritte Bankreihe belegt wird", heißt es in einer Mitteilung. Die Sitzplätze müssen gekennzeichnet sein, Stehplätze seien nicht möglich. Außerdem sollten Laufwege nur in einer Richtung genutzt werden, um ein Zusammentreffen zu vermeiden. Mindestens zwei Personen müssen abgestellt sein, um die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren.



Um das Ansteckungsrisiko so weit wie möglich zu minimieren, könne es nur eine begrenzte Anzahl von Mitfeiernden geben. Diese Zahl orientiere sich an der Größe des Kirchenraums und ist daher für jedes Gotteshaus anders. An den Eingängen muss es eine Möglichkeit zur Handdesinfektion geben und gemeinsamen Singen ist verboten. "Es birgt ein besonderes Infektionsrisiko", heißt es weiter. Stattdessen sollten Kantoren stellvertretend für die Gemeinde singen. Ein Mundschutz wird empfohlen, ist aber nicht zwingend vorgeschrieben.



Gottesdienste im Freien und Prozessionen können den Angaben zufolge stattfinden, wenn maximal 100 Menschen teilnehmen und ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten wird. Zusammenkünfte nach dem Gottesdienst sind laut Sicherheitskonzept nicht möglich. Dafür ist es wahrscheinlich, dass auch weiterhin Online-Gottesdienste stattfinden. Zu Beerdigungen können sich künftig bis zu 50 Teilnehmer versammeln.