Osterpredigten in BW: Kirchen rufen zu Frieden auf

Die Osterpredigten der beiden großen Kirchen im Land waren angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine von Mitgefühl für die Opfer geprägt - und von Hilfsappellen für leidende Menschen.

Die Kirchen in Baden-Württemberg haben in ihren großen Gottesdiensten am Ostersonntag zu Frieden aufgerufen. "Christus steht an der Seite der Folter- und Gewaltopfer unserer Tage", sagte die neue badische Landesbischöfin Heike Springhart in ihrer Osterbotschaft. Aktuell zeige sich "die erschütternde Fratze von Krieg und Leid. Gefoltertes, geschundenes, verwundetes und zerstörtes Leben auf den Straßen der zurückeroberten Städte in der Ukraine". Die evangelische Bischöfin rief zu konkreten Hilfen für Kriegsopfer auf. Versöhnung und Frieden seien längst nicht erreicht. Die christliche Osterbotschaft wolle aber dem Tod die letzte Macht nehmen und "uns aus dem Bann des Todes reißen".

Bischof Fürst: Gott bleibt Sieger über das Leid

Der Rottenburg-Stuttgarter Bischof Gebhard Fürst erklärte, Jesus habe für sich keine andere Macht als die der Liebe beansprucht. Damit "rüttelt er an den Grundfesten der Despoten, Kriegstreiber und aller, die ihre Macht missbrauchen". Der katholische Bischof betonte in Rottenburg (Kreis Tübingen), Gott bleibe Sieger über die Geschichte allen menschlichen Leids: "Er verlässt uns nicht, sondern ist vor allem denen nahe, die unendlich Leid und Schmerz ertragen müssen."

Gewalt und Krieg "nicht das letzte Wort geben"

Der evangelische Bischof in Württemberg, Frank Otfried July, sagte, aus der österlichen Botschaft von Auferstehung und Frieden könnten Hoffnung und Mut erwachsen. "Immer war das Licht der Osterbotschaft auf dem Weg gerade zu den Menschen im Dunkel, den leidenden Menschen, Frauen, Kindern, Männern", predigte July am Ostersonntag in der Stuttgarter Stiftskirche. Dabei litten Menschen nicht nur in Kriegen und dort, wo medial darüber berichtet werde: "In jeder Familie, bei jedem unter uns gehört Verlust, Ende, Tod zu den Bedingungen unseres Lebens", so July. Die Osterbotschaft ermutige aber zum Einsatz für Frieden. Christen dürften Gewalt und Krieg "nicht das letzte Wort geben".

Ukraine-Krieg: Freiburger Erzbischof würdigt Hilfsbereitschaft

Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger rief im Münster der Stadt dazu auf, trotz des Kriegs in der Ukraine und weiterer aktueller Krisen das Hoffnung Schenkende in der Welt und auch in der Kirche nicht aus dem Blick zu verlieren: "Es gibt genauso Momente und Ereignisse, die sehr wohl das Zeug dazu haben, als positive Folgen der Auferstehung Jesu gesehen zu werden." Als Beispiel nannte Burger mitmenschliche Begegnungen. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg sagte er, dass bei allem Elend auch die Anteilnahme und Hilfsbereitschaft vieler Menschen und Hilfswerke erwähnt werden müssten. Menschen brächten sich unter Einsatz ihres Lebens für andere ein, so der Freiburger Erzbischof.

Viele Gläubige in den Kirchen

Die Bischöfe riefen auch dazu auf, nicht die Freude am Glauben und an den biblischen Botschaften zu verlieren. Auch im Blick auf gesellschaftliche Krisen infolge der Corona-Pandemie gelte es, nicht in Verzagtheit und Lethargie zu erstarren, sondern mutig Zukunft zu gestalten, betonte der Freiburger Erzbischof Burger. Bischof Fürst rief dazu auf, Friedenssignale zu senden und "gemeinsam die befreiende Botschaft des Glaubens" zu feiern.

Die Christen in Baden-Württemberg konnten ihre Ostergottesdienste erstmals seit zwei Jahren ohne größere Corona-Auflagen feiern. Wegen der weggefallenen Abstandspflichten kamen vielerorts wieder viele Gläubige in die Kirchen. 2020 und 2021 gab es jeweils strenge Auflagen für die religiösen Feiern. Vielfach wurden Internetübertragungen organisiert.