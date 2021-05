Gottesdienst am Pfingstmontag

In der Stuttgarter Stiftskirche wurde am Pfingstmontag traditionell der "Tag der weltweiten Kirche" gefeiert. Dabei erinnerte der württembergische evangelische Landesbischof Frank Otfried July daran, dass Pfingsten das Fest sei, an dem Menschen aufeinander hören und einander verstehen sollten.