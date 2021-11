Erstmals Goldschakal-Nachwuchs in Deutschland nachgewiesen

In Baden-Württemberg ist erstmals Nachwuchs bei Goldschakalen in Deutschland nachgewiesen worden. Der Goldschakal ist ein Wildhund, der Fuchs und Wolf ähnlich sieht.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis ist zum ersten Mal belegt worden, dass sich Goldschakale in Deutschland vermehrt haben. Das hat das Landesumweltministerium am Freitag bekanntgegeben. Eine genetische Untersuchung von Kotproben habe ergeben, dass es eine Familiengruppe mit einem Vater und mindestens zwei Welpen gebe, sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag in Stuttgart der Deutschen Presse-Agentur (DPA).

Eine Wildkamera der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg habe zudem am 26. Oktober im Schwarzwald-Baar-Kreis einen Welpen aufgenommen.

Goldschakal-Paar bereits früher entdeckt

Dabei handle es sich entweder um ein Tier aus einem zuvor in der Region nachgewiesenen Geschwister-Paar oder um ein weiteres Mitglied der Familie. Da die Tiere im April und Mai üblicherweise etwa vier bis fünf Welpen gebären, sei davon auszugehen, dass es weitere Welpen gebe.

Fuchsähnlicher Wildhund

Der Goldschakal ist ein Wildhund, der Fuchs und Wolf ähnlich sieht. Auch seine Reviergröße und seine Ernährung sind laut Landesumweltministerium mit denen eines Fuchses vergleichbar. In Deutschland wurde er Ende der 1990er Jahre zum ersten Mal nachgewiesen. In Baden-Württemberg hatte man 2018 im Landkreis Ravensburg erstmals einen Goldschakal gesichtet.