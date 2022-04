Bernd Gögel bleibt Fraktionschef der AfD

per Mail teilen

Die Landtagsfraktion der AfD hat ihren bisherigen Fraktionsvorsitzenden Bernd Gögel im Amt bestätigt. Wie Gögel selbst am Freitag in Stuttgart mitteilte, wählten ihn die Abgeordneten mit großer Mehrheit. Neben Gögel bestimmte die Fraktion ihren gesamten Vorstand. Zu seinen Stellvertretern wählten die Abgeordneten Rainer Podeswa, Rainer Balzer, Carola Wolle, Rüdiger Klos und Udo Stein. Emil Sänze, der eher dem rechten Rand der Partei zugerechnet wird, wurde zum Parlamentarischen Geschäftsführer gewählt. Gögel gab als Ziel der Fraktion aus, jetzt - nach dem Rückzug der Pandemie - wieder verstärkt auf der Straße und in Gasthöfen mit den Menschen reden zu wollen, um vor allem Junge zu erreichen, vor allem im HInblick auf das gerade auf 16 Jahre abgesenkte Wahlalter.