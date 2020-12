Glühwein als ein Symbol für Ungerechtigkeit? Corona macht's möglich. In Stuttgart fällt, wie auch im Rest von Baden-Württemberg, in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt aus. Nur einige wenige Buden sind in der Innenstadt erlaubt. Das Unrecht: Während die Gastronomen Glühwein to go anbieten können, dürfen die Schausteller das in ihren Buden nicht.