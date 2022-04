Der Präsident des Bundesrates Bodo Ramelow gratuliert

per Mail teilen

Anlässlich des 70. Landesjubiläums erinnert der Präsident des Bundesrates, Bodo Ramelow (Die Linke), an die "Wir können alles, außer Hochdeutsch"-Imagekampagne des Landes. Für ihn immer noch ein "Knaller". "Ihr könnt alles und manchmal sogar Hochdeutsch", so der Thüringische Ministerpräsident in seinem Grußwort.