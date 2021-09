Kirche im Kreis Esslingen gibt Glocken zurück nach Polen und Tschechien

Kirchenglocken als Munition: Im Zweiten Weltkrieg wurden über 100.000 Glocken eingeschmolzen - für die Rüstung. Dafür mussten die Kirchen in Deutschland und auch in Polen und Tschechien ihre Glocken hergeben. Ein paar Tausend sind aber vom Einschmelzen verschont geblieben und hängen heute in Kirchtürmen über die ganze Republik verteilt. In der Diözese Rottenburg-Stuttgart sollen jetzt die Glocken wieder dorthin zurückgegeben werden, wo die Nationalsozialisten sie abgenommen haben. Den Anfang machte am Freitag die katholische Kirche in Aichtal-Grötzingen (Kreis Esslingen).