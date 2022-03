Fridays for Future-Proteste in rund 50 Städten in Baden-Württemberg

Die Initiative Fridays for Future hat für heute wieder zu einem weltweiten Streik aufgerufen - auch in Baden-Württemberg. Im Fokus der Proteste steht auch der Krieg in der Ukraine.

Unter dem Motto "PeopleNotProfit" fordern die Aktivistinnen und Aktivisten Frieden und Klimagerechtigkeit. Anlass sei nicht zuletzt der seit einem Monat herrschende Krieg gegen die Ukraine.

Fridays for Future (FFF) fordert unter anderem ein Ende der Lieferungen von Öl, Gas und Kohle aus Russland. Profite dürften nicht länger über die Bedürfnisse von Menschen gestellt werden, so die Organisation.

"Während die Klimakrise immer näher kommt, bleiben wir mit viel zu kleinen Zielen und Maßnahmen, die nicht ausreichen, auf der Stelle stehen."

Wenn man die Klimakrise bewältigen wolle, dann nur auf sämtlichen Ebenen - von Kommunen über Länder bis zum Bund. "Wir stellen uns die Frage: Wo wollen wir hin?", so die Organisation. Man wolle "saubere Luft statt Feinstaubalarm, fruchtbare Böden statt toter Äcker, grüne Städte statt grauen Betons, Spielplätze statt Parkplätze, ÖPNV für alle statt Autos für wenige, neue Chancen statt alter Industrien, Wald statt Asphalt."

FFF: Ressourcen-Knappheit gefährdet den Frieden

Doch es gehe um noch viel mehr als Umweltschutz. Ressourcen-Knappheiten und Katastrophen destabilisierten immer mehr und gefährdeten den Frieden dabei massiv, so Jule Pehnt, Sprecherin von Fridays for Future. "Wir sehen gerade mehr denn je, dass wir fossile, profit-orientierte Systeme, die mit Kohle, Öl und Gas autokratische Regime finanzieren, abschaffen müssen", sagte sie in Bezug auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.

Auch BW-Landwirtschaftsminister fordert Boykott

Noch immer ist Deutschland energiepolitisch stark abhängig von Russland. Allein im Januar 2022 hat Deutschland rund 84 Millionen Euro für Erdöl und Erdgas ausgegeben - und das pro Tag. Das geht aus den in der vergangenen Woche veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor.

Ebenso wie Fridays for Future fordert auch der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) den Verzicht auf russisches Gas und Öl. "15 Grad im Winter hält man mit Pullover aus. Daran stirbt niemand", sagte er am Mittwoch im Landtag. Wer sterbe, seien die Menschen in der Ukraine, so Hauk.

NABU und andere Initiativen schließen sich FFF-Protesten an

Unter anderem der Naturschutzbund (NABU) Baden-Württemberg schließt sich dem Klimastreik der Fridays for Future-Bewegung an. "Wir appellieren an alle NABU-Aktiven sowie Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg, an diesem Freitag mit ihrer Teilnahme beim Klimastreik ein deutliches Zeichen für Frieden, Freiheit und das Ende fossiler Energien zu setzen", sagte der NABU-Landesvorsitzende Johannes Enssle. Bund und Länder müssten ihre Anstrengungen für die Energie- und Wärmewende beschleunigen. Mit dem Klimaschutzgesetz hat sich das Land das Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu werden. Enssle hält dies für ambitioniert: "Das ist nur zu schaffen, wenn alle mit anpacken - Land, Kommunen, Unternehmen und Privatleute."

Gewerkschaften zeigen sich solidarisch

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Baden-Württemberg zeigt sich solidarisch mit dem heutigen "globalen Klimastreik" von Fridays for Future. Dazu sagte der Vorsitzende Kai Burmeister: "Klimaschutz geht uns alle an! Wir teilen das Ziel von Fridays for Future und anderen Klima- und Umweltorganisationen, die drohende Klimakatastrophe abzuwenden."

Mit Blick auf die grün-schwarze Landesregierung sagte Burmeister, dass es richtig sei, dass Baden-Württemberg Klimaschutzland Nummer eins werden wolle. Dafür brauche es aber mehr Tempo und Tatkraft: beim Ausbau von Photovoltaik und Windkraft, bei der - sozial gerechten - Einführung eines Mobilitätspasses in den Kommunen, bei der Förderung von sozial verträglichen Gebäudesanierungen, bei dem Ausbau der Ladeinfrastruktur und bei der Unterstützung für Betriebe, die ihre klimaschädlichen Emissionen senken wollen.

Leonie Knoll, die Bezirksjugendsekretärin des DGB Baden-Württemberg, ergänzte: "Unsere Auszubildenden und Studierenden wollen eine lebenswerte Zukunft. Sie haben das gleiche Recht auf ein intaktes Klima wie die älteren Generationen. Deshalb unterstützt die DGB-Jugend die Klimaschutzbewegung."

Fridays for Future Demonstrationen in BW

In Baden-Württemberg geht die Klimabewegung in über 50 Städten auf die Straße. Den Anfang der Proteste im Land macht Karlsruhe. Nach einer Kundgebung auf dem Friedrichsplatz am Vormittag soll es einen Demozug durch die Innenstadt geben. Die Polizei erwartet 2.000 Teilnehmende. Man müsse mit Verkehrsbehinderungen für die Zeit des Umzugs rechnen.

In Konstanz startet der Protest am Mittag im Herosé-Park. In Heilbronn seien mehrere Reden und ein Demonstrationszug durch die Innenstadt geplant, so Peter Titus von der Parents for Future-Ortsgruppe Heilbronn. Auch die geplante Umstellung des Heilbronner Kohlekraftwerks auf Gas und Wasserstoff soll Thema sein.

Die größten Demonstrations-Züge sollen in Freiburg (Friedrichstraße), Stuttgart (Erwin-Schöttle-Platz) und Mannheim (Ehrenplatz am Schloss) stattfinden.

In Freiburg gehe man von 5.000 bis 8.000 Teilnehmenden aus, sagte eine Sprecherin der Freiburger Ortsgruppe von FFF. Auch in Stuttgart rechnet die Polizei mit bis zu 5.000 Protestierenden. Weitere Demonstrationen sind unter anderem in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis), Heidenheim, Tuttlingen, Ludwigsburg, Göppingen, Esslingen, Winnenden (Rems-Murr-Kreis), Künzelsau (Hohenlohekreis), Öhringen (Hohenlohekreis), Calw, Friedrichshafen (Bodenseekreis), Karlsruhe, Ulm und Tübingen geplant.