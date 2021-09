"Fridays For Future" mobilisierte in Stuttgart rund 15.000 Menschen

Hunderttausende waren am Freitag in ganz Deutschland für das Klima unterwegs. In Stuttgart waren bei einer Kundgebung, die von "Fridays For Future Stuttgart" organisiert wurde, laut Veranstalter rund 15.000 Menschen. Das Thema "Klima" erreicht immer mehr Menschen, auch Städte reagieren auf den Klimawandel. Einige Projekte in Stuttgart und Ludwigsburg sollen helfen die Städte künftig klimaneutral zu machen. Die Kundgebungen waren Teil des weltweiten "Globalen Klimastreiks" für eine bessere Klimapolitik.