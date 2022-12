per Mail teilen

Straßen und Gehwege in Baden-Württemberg waren am Mittwoch rutschig bis spiegelglatt. Selbst als Fußgängerin oder Fußgänger musste man teilweise gut aufpassen. Vor allem Knochenbrüche und Prellungen haben die Rettungsdienste in vielen Teilen des Landes ans Limit gebracht.