Wintereinbruch in Baden-Württemberg Viele Unfälle wegen Glätte und Schnee

Der erste Schnee in diesem Winter hat zu starken Verkehrsbehinderungen und Unfällen in Teilen Baden-Württembergs geführt. Ein Lkw landete auf der A81 in Richtung Singen (Kreis Konstanz) im Straßengraben.