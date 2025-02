Es wird rutschig in BW. Zwar zieht der Regen Richtung Süden, hinterlässt jedoch Glatteis auf den Straßen. Es gab mehrere Unfälle auf der A6 und auf dem Albaufstieg.

In den kommenden Tagen wird es in Baden-Württemberg wieder glatt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, zieht zwar der Regen in den Süden weiter. Aufgrund der niedrigen Temperaturen herrscht jedoch Glättegefahr.

Autounfall bei Schwäbisch Hall: A6 gesperrt

Auto- und Lkw-Fahrer, die gerade auf der A6 in Richtung Nürnberg unterwegs sind, müssen deutlich mehr Zeit einplanen. Grund dafür sind zwei schwere Unfälle. Die Autobahn ist deswegen ab Schwäbisch Hall voll gesperrt. SWR-Reporterin Luisa Funk berichtet:

Ein Autofahrer wurde zwischen Schwäbisch Hall und Ilshofen/Wolpertshausen (Kreis Schwäbisch Hall) schwer verletzt. Aufgrund der Glätte und des Schneefalls krachte er in die Leitplanke und wurde dann in einen am Fahrbahnrand geparkten Lkw geschleudert. Auch zwischen Kirchberg an der Jagst und Crailsheim (beide Kreis Schwäbisch Hall) kam ein Autofahrer von der Fahrbahn ab und fuhr die Böschung hinunter - die Polizei weiß noch nicht, wie schwer der Fahrer verletzt ist. Bei beiden Unfällen geht die Polizei davon aus, dass sich die Unfälle wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ereigneten.

Verkehrschaos am Albaufstieg

Auch auf der Schwäbischen Alb verursacht der Schnee Schwierigkeiten. Am Albaufstieg nach Sonnenbühl im Kreis Reutlingen stand laut Polizei ein Lastwagen quer und blockiert die Gönninger Steige - inzwischen ist dort wieder frei. Auch am Lochenpass im Zollernalbkreis hat der Schneefall zu Beeinträchtigungen geführt.

So ist die Lage auf der Schwäbischen Alb, ein SWR-Reporter berichtet:

In BW fällt am Donnerstag Schnee

Oberhalb von 700 Höhenmeter fiel bereits am Donnerstagvormittag der erste Schnee. Im Norden von Baden-Württemberg lässt der Regen nach - teils kann es zu Schneeregen kommen. Laut Wetterexperten soll auch in Oberschwaben am Donnerstagnachmittag der Regen in Schneefall übergehen. In der Nacht auf Freitag soll es dann glatt werden.

Wie ein Sprecher des DWD sagt, sorgen die niedrigen Temperaturen für Frost und damit für glatte Straßen. Mit länger anhaltendem Schneefall rechnet der Experte nur im Allgäu, wo es von Donnerstag auf Freitag bis zu zehn Zentimeter Neuschnee geben könnte. Am Freitag und am Wochenende soll es trocken bleiben.

Frostige Temperaturen in BW erwartet

Die kühlsten Temperaturen erwartet der DWD am Freitag, an dem Höchstwerte von vier Grad am südlichen Oberrhein vorausgesagt werden. Frostige Temperaturen in der Nacht halten sich auch im Verlauf des Wochenendes - tagsüber rechnet der DWD dann mit Werten knapp über null Grad.