Nach Rekordtemperaturen am Freitag erreicht am Samstag eine Kaltfront Baden-Württemberg. Dicke Wolken bringen von Westen her kräftige Regenschauer über das Land. Die Temperaturen sinken auf Höchstwerte am Nachmittag zwischen 14 und 18 Grad Celsius. Noch kälter wird es am Sonntag mit voraussichtlichen Höchstwerten von bis zu 15 Grad.