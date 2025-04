Girls' Day im SWR Studio Ulm

Wie arbeiten multimediale Journalistinnen und Medientechnikerinnen beim SWR? 25 Mädchen konnten das im Studio Ulm selbst ausprobieren

Insgesamt sind mehr als 16.000 Mädchen in Baden-Württemberg am Donnerstag nicht normal in die Schule gegangen, sondern in eine Firma oder an einen anderen Arbeitsplatz, um typische Männerberufe kennenzulernen. Es ist Girls' Day. Die Arbeitsagenturen im Land verzeichnen dafür eine neue Rekordbeteiligung, auch am Boys' Day für die Jungs in sozialen Berufen mit fast 5.000 Teilnehmern. Zum ersten Mal dabei war heute das SWR-Studio in Ulm.