Die sonntäglichen Unwetter über BW haben insgesamt nur wenig Schaden angerichtet. Mancherorts mussten die Einsatzkräfte aber doch ausrücken - auf der A8 gab es einen Unfall.

Zwei Autos sind am Sonntag auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Kirchheim unter Teck West und Wendlingen ins Schleudern geraten. Laut Angaben der Polizei war ein 30-Jähriger dort gegen 23 Uhr unterwegs, es herrschte Aquaplaning. Dabei habe der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sei ins Schleudern geraten und habe ein anderes Auto gerammt.

Der 50-jährige Fahrer des anderen Wagens habe darauf ebenfalls die Kontrolle über sein Auto verloren und sei gegen die Leitplanke gestoßen. Laut Polizeiangaben sind beide Fahrzeuge daraufhin über die Fahrbahn geschleudert, bis sie letztlich zum Stehen kamen. Der 50-Jährige sowie seine vier Mitfahrer, darunter zwei Frauen im Alter von 41 und 45 Jahren sowie zwei Jungen im Alter von sieben und elf Jahren, erlitten leichte Verletzungen. Der 30-Jährige blieb unverletzt. Den Schaden an den Pkw schätzt die Verkehrspolizei Mühlhausen auf insgesamt etwa 35.000 Euro

Gewitter richten keine großen Schäden an

Bis auf diesen Zwischenfall blieb es am Sonntagabend trotz Unwetter und starken Regens aber großteils ruhig in Baden-Württemberg. Die Polizei meldete keine Verletzten. In einigen Ortschaften mussten die Notfalldienste aber trotzdem ausrücken.

So seien die Einsatzkräfte in Freiburg einige Male wegen umgeknickter Bäume auf den Straßen ausgerückt. In Ulm gab es laut Angaben eines Polizeisprechers drei Einsätze, weil Wasser vom trockenen Boden nicht aufgesaugt werden konnte. In Ravensburg war die Polizei vier Mal wegen überschwemmten Straßen und einem Blitzeinschlag im Einsatz.

Besseres Wetter in den kommenden Tagen

Zum Start in die neue Woche beruhigt sich das Wetter laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Montag kann es demnach noch stark bewölkt sein und regnen, mit Höchstwerten von 19 Grad auf der Albhochfläche und bis 26 Grad zwischen Mannheim und Karlsruhe. Die Woche wird zunehmend sonniger und wärmer. Am Mittwoch und am Donnerstag erwartet der DWD Höchsttemperaturen von bis zu 31 Grad, mit viel Sonne und wenigen Wolken.