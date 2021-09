Die FDP ist im Land bester Stimmung. Zum einen hat sie in Berlin gleich zwei Chancen auf eine Regierungsbeteiligung - entweder in einer Ampelkoalition oder in der Jamaika-Variante. Und zum anderen hat sie ihre Wahlziele erreicht: Die FDP hat in Baden-Württemberg über 15 Prozent erreicht, deutlich mehr als die 11,5 Prozent im Bund. Bei den Erstwählern haben sogar 23 Prozent für die Liberalen gestimmt.